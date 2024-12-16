Gençlere Finansal Teknolojilerde Okur Yazarlık Çağrısı

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin, gençlerin finansal teknolojiler alanında okur yazarlık elde etmeleri gerektiğini vurguladı. Son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına dikkat çeken Bilgetekin, “Burada farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin önderliğinde gerçekleştirilen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarlarının 38'incisi, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) ile Bolu'da devam ediyor. Bu fuar kapsamındaki bir seminerde “TÖDEB Ödeme ve E-Para Kuruluşları Ekosistemi” konulu sunumunu yapan Bilgetekin, gençlere bu alandaki istihdam fırsatlarını tanıttı.

Bilgetekin, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde üniversite gençliğinin önemine değinerek, TÖDEB Akademi bünyesinde uygulanan TÖDEB Fintek Çırağı Programı'nı Marmara Üniversitesi ile sürdürdüklerini belirtti. “İşimiz Fintek & Gücümüz Gençlik Projesi” çerçevesinde üniversite öğrencileriyle buluştuğunu kaydetti.

Finansal teknolojilerin, çağın önemli bir parçası olduğuna işaret eden Bilgetekin, “Öğrencilerle yaptığımız söyleşilerle nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatarak finansal okur yazarlığı artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Olumlu Öğrenci Yaklaşımları

Bilgetekin, gençlerin finansal teknolojiler konusunda bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaparak, bu alandaki insan kaynağı kalitesini artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini açıkladı. “TÖDEB olarak şimdiye kadar 8 farklı üniversitede öğrencilerle bir araya geldik ve kariyer fuarlarına katılacağız.” şeklinde bilgi verdi.

Öğrencilerin bu konudaki olumlu yaklaşımlarından memnun olduğunu ifade eden Bilgetekin, “Z kuşağı dediğimiz üniversite gençliği teknoloji ile iç içe. Finansal teknolojilere ilginin artırılmasının yeni iş fırsatları sunduğuna dikkat çektiğimizde, öğrencilerin ilgisi de artıyor. Bu durum bizleri son derece mutlu ediyor.” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü oluşturmak amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları"nın 38'incisi, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'yla (BATIKAF) Bolu'da devam ediyor. Fuar kapsamında düzenlenen seminerde "TÖDEB Ödeme ve E-Para Kuruluşları Ekosistemi" başlıklı bir sunum gerçekleştiren Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Başkanı Ufuk Bilgetekin, AA muhabirine açıklamada bulundu.