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  3. Gençlere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar için flaş açıklama! Öğrenciler soluğu mağazalarda alacak

Gençlere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar için flaş açıklama! Öğrenciler soluğu mağazalarda alacak

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Gençlere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar için flaş açıklama! Öğrenciler soluğu mağazalarda alacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alan gençlere yönelik ÖTV'nin bir defaya mahsus kaldırılmasına yönelik taahhüdüne ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un Fatih ilçesinde bir takım temaslarda bulundu. Burada Fatih Belediyesinin düzenlediği 'Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü' adlı bir etkinliğe katıldı. Bakan Osman Aşkın Bak, burada yaptığı konuşmasında yurt kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarla ilgili olarak önce şu bilgileri verdi: "Amacımız öğrenciyi dışlamak değil. Şu anda 900 bin kişilik yurt kapasitemiz var. Hedefimiz 1 milyona ulaşmak."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURACAK

Gençlere ÖTV'siz telefon ve bilgisayar

Bakan Osman Aşkın Bak, konuşmasında ilk defa bilgisayar ile cep telefonu alan gençlere ÖTV'nin bir defaya mahsus kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü, yakında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

SEÇİM VAADİYDİ

AKP'nin 14 Mayıs'ta "en çok oyu alan parti" olarak seçimleri bitirmesinin ardından, kampanyasında bir gün üniversite öğrencileri için telefon ve bilgisayar satışının vergiden muaf olacağının sözünü vermişti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Gençlere istisnai olarak cep telefonu ile bilgisayar alımlarında vergi muafiyeti sağlayacak ve ayda 10 gigabayt interneti ücretsiz sağlayacağız." demişti.

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