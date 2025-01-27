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Gençlere Yönelik Sosyal Medya Düzenlemesi 2024'te Hayata Geçecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesinin 2024 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:03
Gençlere Yönelik Sosyal Medya Düzenlemesi 2024'te Hayata Geçecek

2024'te Gençler için Sosyal Medya Düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, 16 yaş altındaki gençlere yönelik sosyal medya düzenlemesinin bu yıl içinde tamamlanacağını duyurdu. Uraloğlu, "16 yaşın üstündeki çocuklarımızın sosyal medyaya erişimine müsaade edelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ulaştırmanın Dört Bir Yanında Projeler

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının, ulaştırmanın çeşitli modlarında dolu dolu geçeceğini belirtti. Geçen yıl birçok projenin hizmete sunulduğunu hatırlatan Uraloğlu, Türkiye'de şu anda 13,919 kilometre demir yolu ağı bulunduğunu ve bunun 2,251 kilometresinin hızlı tren hatları olduğunu vurguladı.

Hızlı Tren Projeleri Süreklilik Arz Ediyor

Uraloğlu, mevcut hızlı tren projeleri hakkında detaylı bilgi verdi: "Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projelerimiz devam ediyor. Ayrıca, Kırıkkale-Çorum hızlı tren hattının ihalesini yaptık. Ankara-İstanbul süper hızlı treninin projelerine de başlıyoruz. Hattımızın saatte 350 kilometre hız kapasitesi olacak ve yaklaşık 344 kilometre uzunluğunda olacak."

Yeni Demiryolu Projeleri ve Havalimanları

Türkiye'nin Orta Koridor'un önemli bir parçası olduğunu ifade eden Uraloğlu, ülkenin Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayarak Avrupa'ya bağlanacak demir yolu hattında yer aldığını açıkladı. "Marmaray'da günde 300 tren hareket etmekte ve toplam 730 bin yolcu seyahat ediyor" dedi. Ayrıca, 58 havalimanı olduğunu ve Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının 2026'da tamamlanacağını söyledi.

Siber Güvenlikte Yenilikler

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye'nin haberleşme trafiğini yönetme ve disipline etme görevlerinin yanı sıra siber güvenlik alanında da önemli görevleri olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)'nun bazı yetkilerinin, yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığına devredileceğini bildirdi.

Gençlerin Sosyal Medya Hakkında

Uraloğlu, dünya genelinde sosyal medya kullanımı konusunda 13 ve 16 yaş arasında tartışmalar olduğunu belirterek, "Bizim odaklandığımız yaş 16'dır. Çocukları koruma refleksiyle çeşitli çalışmalar üstünde duruyoruz. 16 yaşındaki çocuklarımızın eğitim ve gelişimlerine daha fazla odaklanmalarını istiyoruz" dedi. Bakan, düzenlemenin bu yıl içinde tamamlanacağını da vurguladı.

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