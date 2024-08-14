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Gençlere Yüzde 15 İndirimle Tren Seyahati Fırsatı

Trenle seyahat eden genç sayısı 3,8 milyona ulaştı. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, indirimlerle gençlerin keşif yapmasını hedefliyoruz.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:34
Gençlere Yüzde 15 İndirimle Tren Seyahati Fırsatı

Gençler İçin Yüzde 15 Seyahat İndirimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının başından beri TCDD Taşımacılık’ın yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerinde 13-26 yaş arasındaki gençler için uygulanan %15 indirim avantajından yaklaşık 3,8 milyon gencin faydalandığını açıkladı.

Demir Yolu Politikasının Avantajları

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yürütülen demir yolu politikaları sayesinde gençlerin tren seyahatlerine olan ilgisinin giderek artığını belirtti. Uraloğlu, YHT ile tanıştırılmanın ve konvansiyonel hatlarda sağlanan iyileştirmelerin seyahat konforunu artırdığını vurguladı.

İndirimle Gençlere Ekonomik Seyahat Olanağı

Uraloğlu, ekonomik açıdan gençlerin seyahat bütçelerini zorlamadan seyahat edebilmeleri için sundukları indirim imkanının önemine dikkat çekti. 629 bin 848 genç ana hat, 773 bin 321 genç bölgesel ve 2 milyon 382 bin 453 genç YHT ile sevdiklerine ulaşırken yeni yerler keşfetti.

Gelecek Hedefleri

Uraloğlu, gelecekte de benzer indirimlerle daha fazla gencin demir yolu ulaşımını tercih etmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Her gencin, hangi şartlarda olursa olsun, Türkiye'nin dört bir yanını keşfetmesini arzuluyoruz," ifadesini kullandı.

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