Gençlerin Yetişmesi Devletin Temel Görevidir

Haydar Altıntaş'tan Önemli Açıklamalar

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, gençlerin yetiştirilmesinin devlete ait bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Ekonomideki Sorunlara Dikkat Çekti

Meclis'te düzenlenen basın toplantısında, ekonomideki sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtti. Altıntaş, iktidarın kamu kurumlarını işlevsiz hale getirdiğini savundu.

Özellikle Milli Eğitim Bakanlığına Vurgu

Gerileyen kurumlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bulunduğunu kaydeden Altıntaş, taşımalı eğitimden faydalanamayan öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini dile getirdi.

Gençlere Verilmesi Gereken Hedefler

"Devleti yönetenler, iktidarlar, tıpkı bir anne ve baba gibidir. Yönettikleri toplumu etkilerler," diyen Altıntaş, özellikle gençlerin kendi milli ve manevi değerlerine sahip olmalarının ve muasır medeniyet seviyesinde eğitim almasının önemli olduğunu ifade etti. Bu bağlamda, gençlerin eğitilmesinin devlete düşen önemli bir yükümlülük olduğunu vurguladı.