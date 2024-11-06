Gençlik Çalışmalarına Yön Veren Toplantı Bahreyn'de Gerçekleşti

Gençlik Alanında İş Birliği Fırsatları Geliştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Bahreyn'de gerçekleştirilen "Gençlerin Rekabet Gücü Küresel Ağı, Umut Ağı" etkinliğine katıldı. Bu organizasyonda, Türkiye'yi temsil eden Efendioğlu, önemli mutabakatlara imza attı.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen toplantıya üye ülkelerin üst düzey temsilcileri katıldı. Bu toplantıda, uluslararası gençlik çalışmaları kapsamında ilişki geliştirme, gençlik değişim programlarının güçlendirilmesi ve gençlik çalışanlarının bilgi düzeylerinin artırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Bahreynli Yetkililere Teşekkür

Enes Efendioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bahreyn Gençlik İşleri Bakanı Rawan bint Najeeb Tawfeeqi aracılığıyla kurulan Hope Network isimli uluslararası ağın resmi lansmanında, gençlik sektöründeki izlenimlerimizi paylaştık. Aynı zamanda ülkemizdeki başarılı modelleri de tanıtma fırsatı elde ettik. Bizleri kabul eden Bahreyn Başbakanı Prens Selman bint Hamad al Halife'ye ve Bahreyn Gençlik Bakanlığı'na teşekkür ediyorum," diye belirtti.