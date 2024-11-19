Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu'ndan ÜNİDES Projesi Hakkında Bilgilendirme

Enes Efendioğlu, ÜNİDES Projesinin Ayrıntılarını Paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Gazi Üniversitesi GENÇ Ofis'te öğrenci topluluklarıyla bir araya gelerek ÜNİDES projesini detaylı bir şekilde açıkladı. Ekim ayında yapılan buluşmada, Efendioğlu öğrencilerle birebir sohbetler gerçekleştirerek projeye dair bilgiler sundu.

ÜNİDES Projesinin Önemi

Efendioğlu, "Çok daha fazla çalışma yapın, biz de size daha fazla maddi imkân verelim. Bunun için buradayız." diyerek öğrencilere projelerini geliştirme çağrısı yaptı. ÜNİDES programından yalnızca üniversitedeki toplulukların yararlanabileceğini vurgulayan Efendioğlu, projelerin gençlik hizmetleri internet sitesi üzerinden başvurulabileceğini ve başvuruların detaylı bir değerlendirmeye alınacağını belirtti.

Mali Destek ve Başvuru Süreci

ÜNİDES'in 50 ila 100 bin lira arasında destek sağladığını hatırlatan Efendioğlu, ikinci başvuru döneminin 2-26 Aralık tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Başvuruların hemen hemen her projeye destek sağladığını söyleyen Efendioğlu, "Birinci dönem için 30 milyon lira ayırdık, fakat başvuru az olduğu için sadece 5 milyon kullandık. Kalan bütçeyi ikinci başvuruda değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Topluluklar İçin Yeni Fırsatlar

Yerel ve ulusal projelere iki farklı destek kategorisi sunduklarını belirten Efendioğlu, yerel projelere 50 bin lira, ulusal projelere ise 100 bin lira destek alabileceklerini söyledi. Bakanlığın, topluluklar için birçok fırsat oluşturma amacıyla çalıştığını sözlerine ekleyen Efendioğlu, gönüllü olarak projelerde görev alan herkesi takdir etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu (sağ 3), Gazi Üniversitesi GENÇ Ofis'te öğrenci topluluklarıyla bir araya geldi. Gazi Üniversitesinin Beşevler Kampüsü'nde yer alan GENÇ Ofis'te toplulukların projelerine hibe verilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında gençlerle buluşan Efendioğlu, projenin önemini gençlere anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu (sağ 3), Gazi Üniversitesi GENÇ Ofis'te öğrenci topluluklarıyla bir araya geldi. Gazi Üniversitesinin Beşevler Kampüsü'nde yer alan GENÇ Ofis'te toplulukların projelerine hibe verilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında gençlerle buluşan Efendioğlu, projenin önemini gençlere anlattı.