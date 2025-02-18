Gençlik Politika Belgesi'nde Gençlerin Katılımı Önemli

Gençlik Politika Belgesi Paydaş Toplantısı Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Paydaş Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bu toplantının amacı, gençlikle ilgili konularda çalışan uzmanlar, çeşitli gençlik gruplarının temsilcileri ve ilgili kamu kurumları ile fikir alışverişinde bulunmaktı. Toplantıda 11 ana başlık kapsamında (afet yönetimi, bilim ve teknoloji, çevre, eğitim, gençlik sağlığı, istihdam ve girişimcilik, sivil toplum gibi) görüşler tartışıldı.

Bakan Bak: "Gençler, Türkiye Yüzyılı'nın Temel Taşı"

Açılış konuşmasında Bakan Bak, "Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin ve sporun yüzyılı olarak görüyoruz. Gençlerimizin enerjisine, heyecanına, onların görüşleri ve katılımlarıyla yön vermek istiyoruz." dedi. Belge kapsamında ele alınacak 11 politika alanının önemine değinen Bak, gençlerin ülkesine sahip çıkmasının altını çizdi.

Gençlerin STK'larda Yer Alması Gerekiyor

Bakan Bak, gençlerin sivil toplum kuruluşlarında (STK) görev almasının önemine dikkat çekti. "Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) ile gençlerimizin öz güven kazanmalarını ve topluma katkıda bulunmalarını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Gençlik Politika Süreci ve Katılımcılık

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, 2013 yılından bu yana kullanılan Gençlik Politika Belgesi'nin yenilenmesi sürecine dikkat çekerek, katılımcı ve araştırmaya dayalı bir politika geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Elif Topuz ise, gençlerle ilgili politikaların belirlenmesinde gençlerin de sürece dahil edilmesinin önemini dile getirdi.

Toplantının sonunda Bakan Bak, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Paydaş Toplantısı, gençlikle ilgili konularda çalışan uzmanlar, çeşitli gençlik gruplarının temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini; 11 ana başlık (afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik bilgilendirilmesi, gençlik sağlığı ve spor, istihdam ve girişimcilik, katılım ve sivil toplum, sosyal kapsayıcılık, uluslararası gençlik çalışmaları) hakkında fikir alışverişinde bulunma amacıyla bir araya getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Gençlik Politika Belgesi Paydaş Toplantısı, gençlikle ilgili konularda çalışan uzmanlar, çeşitli gençlik gruplarının temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerini; 11 ana başlık (afet yönetimi ve dayanıklılık, bilim ve teknoloji, çevre ve iklim, değerler, eğitim ve hayat boyu öğrenme, gençlik bilgilendirilmesi, gençlik sağlığı ve spor, istihdam ve girişimcilik, katılım ve sivil toplum, sosyal kapsayıcılık, uluslararası gençlik çalışmaları) hakkında fikir alışverişinde bulunma amacıyla bir araya getirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, toplantıya katılarak konuşma yaptı.