DOLAR
34,13 -0,12%
EURO
38,02 0,24%
ALTIN
2.886,46 -0,42%
BITCOIN
2.159.010,53 -0,16%

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Iğdır'da Gençlerle Buluştu

Enes Eminoğlu, Iğdır'da gençlerin spor ve etkinlik ihtiyaçlarını değerlendirerek yatırım ve projeleri tanıttı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:18
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Iğdır'da Gençlerle Buluştu

Enes Eminoğlu Iğdır'da Gençlerle Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Iğdır'da gençlerle buluşarak çeşitli etkinliklere katıldı. Iğdır'da bazı ziyaretlerde bulunmak amacıyla gelen Eminoğlu, ilk olarak Yaycı Köyü'ndeki Spor Lisesini ziyaret etti ve burada öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Ercan Turan ile Görüşme

Daha sonra Vali Ercan Turan ile makamında görüşen Eminoğlu, AK Parti İl BaşkanlığıGençlik Merkezi'ndeki etkinliğe katıldı.

Yatırımlar ve Projeler Hakkında Bilgi Verdi

Etkinlikte gençlerle buluşan Eminoğlu, yaptığı konuşmada Bakanlıklarının, Türkiye genelinde yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi. "Bütün illerde çok ciddi anlamda çalışmalar ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmaların içerisinde gençlik merkezleri, spor tesisleri, yüzme havuzları, ve tenis kortları yer alıyor. Ülkemizin dört bir yanında, Edirne’den Kars’a, Iğdır’a, Hakkari’den Muğla’ya kadar 10 binin üzerinde tesisimiz var" dedi. Ayrıca, Türkiye genelinde 500'ün üzerinde gençlik merkezi bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma

Eminoğlu, ziyaretleri tamamladıktan sonra, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile de bir araya geldi ve görüş alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK...

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Şehit Olan Polis İçin Tutuklama Talebi
2
Kahramanmaraş'ta Darbe Olayı: İki Kadın Tutuklandı
3
Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Tomris Giritlioğlu Hayatını Kaybetti
4
Bakan Yerlikaya, Ümraniye Olayıyla İlgili Soruşturma İddialarını Reddetti
5
Bakan Ersoy’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisine Ziyaret
6
İstanbul Ümraniye’de Acı Kayıp: Polis Memuru Şeyda Yılmaz Görev Başında Suç Makinesi Yunus Emre Geçit Tarafından Şehit Edildi

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Maaş ile 100 Memur Alımı İlanı Yayımladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Yargıtay Başkanlığı'ndan Yüksek Maaşlı Personel Alımı İlanı: KPSS’li ve KPSS'siz Başvuru ile Memur Olma Fırsatı

ATM Kullanıcılarına BDDK'dan Kritik Uyarı: Pazartesi İtibarıyla Zorunlu Oluyor

24 Eylül 2024 Salı Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Emeklilere Eylül Sonuna Kadar Çifte Ödeme Müjdesi! SGK, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, 4A, 4B ve 4C Tüm Emekliler Faydalanacak!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı