Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Iğdır'da Gençlerle Buluştu

Enes Eminoğlu Iğdır'da Gençlerle Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Iğdır'da gençlerle buluşarak çeşitli etkinliklere katıldı. Iğdır'da bazı ziyaretlerde bulunmak amacıyla gelen Eminoğlu, ilk olarak Yaycı Köyü'ndeki Spor Lisesini ziyaret etti ve burada öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Ercan Turan ile Görüşme

Daha sonra Vali Ercan Turan ile makamında görüşen Eminoğlu, AK Parti İl BaşkanlığıGençlik Merkezi'ndeki etkinliğe katıldı.

Yatırımlar ve Projeler Hakkında Bilgi Verdi

Etkinlikte gençlerle buluşan Eminoğlu, yaptığı konuşmada Bakanlıklarının, Türkiye genelinde yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi. "Bütün illerde çok ciddi anlamda çalışmalar ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Bu çalışmaların içerisinde gençlik merkezleri, spor tesisleri, yüzme havuzları, ve tenis kortları yer alıyor. Ülkemizin dört bir yanında, Edirne’den Kars’a, Iğdır’a, Hakkari’den Muğla’ya kadar 10 binin üzerinde tesisimiz var" dedi. Ayrıca, Türkiye genelinde 500'ün üzerinde gençlik merkezi bulunduğunu sözlerine ekledi.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluşma

Eminoğlu, ziyaretleri tamamladıktan sonra, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile de bir araya geldi ve görüş alışverişinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sol 2), programı kapsamında geldiği Iğdır'da AK Parti Iğdır İl Başkanlığını ziyaret etti.