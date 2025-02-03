Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Konya Valisi Akın'ı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Konya Valisi İbrahim Akın'ı Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Konya Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ederek önemli görüşmelerde bulundu.

Bakanlık tarafından düzenlenen "Sosyal Hizmet ve Gönüllülük" teması çerçevesinde, 9. Tematik Kış Kampı Açılış Programı'na katılmak üzere Konya'ya gelen Koçoğlu, Vali Akın ile kentteki gençlik ve spor hizmetleri hakkında istişarelerde bulundu.

Koçoğlu'na bu önemli ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve Yurt Hizmetleri Müdürü İsa Araba eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu (sağda), Konya Valisi İbrahim Akın'ı (solda) ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu (sağda), Konya Valisi İbrahim Akın'ı (solda) ziyaret etti.