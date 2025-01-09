Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihini Yaptı

Bakan Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasında seçimini gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:17
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Tercihini Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Yılın Kareleri Oylamasında Tercihini Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında tercihlerini belirletti. Bu oylama, medya dünyasında önemli bir yere sahip olup, her yıl seçkin fotoğrafların ödüllendirildiği bir platform olarak dikkat çekiyor.

Bakan Bak, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın yıllık faaliyetlerini ve başarılarını vurgulayarak, görsel sanatların gençler üzerindeki etkisinin altını çizdi. Oylamada yer alan karelerin, ulusal ve uluslararası düzeydeki olayları kurumsal bir bakışla yansıttığının altını çizen Bakan, bu tür etkinliklerin sanat ve sporun kesişim noktasındaki önemi konusunda da bilgi verdi.

Yılın Kareleri oylaması, her yıl geniş bir katılımla gerçekleşiyor ve Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf sanatçılarını bir araya getiriyor. Bu yıl da katılımcı sayısının artması ve kaliteli eserlerin öne çıkması bekleniyor.

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