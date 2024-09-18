DOLAR
34,1 -0,09%
EURO
38,01 -0,15%
ALTIN
2.826,31 -0,41%
BITCOIN
2.036.449,27 0,61%

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Önemi Üzerinde Durdurdu

Bakan Bak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:14
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Önemi Üzerinde Durdurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri'de düzenlenen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde gençlerin dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini belirtti. Bak, ailelerin çocuklarını bu tesislere getirmesini teşvik etti.

Uluslararası Turnuva Katılımı

Bakan Bak, tanıtım töreninden önce Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katıldığı turnuvanın Türkiye-Portekiz maçı öncesinde stadyumu ziyaret etti. Ayrıca tesisteki sporcularla bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Sağladığı Faydalar

Tanıtımda konuşma yapan Bakan Bak, bu tür tesislerin uluslararası şampiyonalar için önemli bir hazırlık ortamı sunduğunu kaydetti. "Burada sporcularımızın oksijen değerlerinin arttığı bir ortamda antrenman yapması sağlanıyor. Tesisimizde toplam 8 saha, yüzme havuzu ve kapalı spor salonu mevcut. Ancak atletizm pisti gibi eksiklikler var; bunları da tamamlayacağız" dedi.

Spor Turizminin Önemine Dikkat Çekti

Bakan Bak, Türkiye'nin modern spor tesisleri ile donatıldığını ve spor turizminin Türkiye için yeni bir süreç olduğunu vurguladı. "Yüksek irtifa kampları, sezon başlangıcı için önemli bir imkan sunuyor. Bu nedenle buranın tanıtılmasına ihtiyaç var" diye ekledi.

Kayserispor ve Yerel Spora Değer Verme

Kayseri'nin spor alanındaki potansiyeline dikkat çeken Bak, "Kayserispor ve Erciyes, buna öncülük eden markalardır. Burada pek çok şampiyonun yetişeceğine inanıyoruz. 2028 ve 2032 Olimpiyatları için sporcular burayı tercih edecek" şeklinde konuştu.

Gençlerin Sporla Büyümesi İçin Çalışmalara Devam Edilecek

"Yaşadığımız bu süreçte, gençlerimizin spora yönlendirilmesi için gerekli yatırımlar yapılacak. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile 11 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Tüm aileleri spor tesislerimize bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

İLGİLİ HABERLER

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde 18 Dakikalık Sır Çözüldü! Kan Donduran İtiraflar Peş Peşe Geldi
2
Türkiye'nin Uluslararası Müteahhitlik Gücü
3
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg'u Ağırladı
4
Malatya Çarşı Projesinde İlk Teslimat Tarihi Belirlendi
5
Balıkesir'de FETÖ Üyesi Çift Yasa Dışı Kaçış Planı ile Yakalandı
6
Mısır Dışişleri Bakanı: Blinken ile Gazze Ateşkesini Görüştük

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda