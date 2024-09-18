Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Önemi Üzerinde Durdurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri'de düzenlenen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni'nde gençlerin dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini belirtti. Bak, ailelerin çocuklarını bu tesislere getirmesini teşvik etti.

Uluslararası Turnuva Katılımı

Bakan Bak, tanıtım töreninden önce Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katıldığı turnuvanın Türkiye-Portekiz maçı öncesinde stadyumu ziyaret etti. Ayrıca tesisteki sporcularla bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Sağladığı Faydalar

Tanıtımda konuşma yapan Bakan Bak, bu tür tesislerin uluslararası şampiyonalar için önemli bir hazırlık ortamı sunduğunu kaydetti. "Burada sporcularımızın oksijen değerlerinin arttığı bir ortamda antrenman yapması sağlanıyor. Tesisimizde toplam 8 saha, yüzme havuzu ve kapalı spor salonu mevcut. Ancak atletizm pisti gibi eksiklikler var; bunları da tamamlayacağız" dedi.

Spor Turizminin Önemine Dikkat Çekti

Bakan Bak, Türkiye'nin modern spor tesisleri ile donatıldığını ve spor turizminin Türkiye için yeni bir süreç olduğunu vurguladı. "Yüksek irtifa kampları, sezon başlangıcı için önemli bir imkan sunuyor. Bu nedenle buranın tanıtılmasına ihtiyaç var" diye ekledi.

Kayserispor ve Yerel Spora Değer Verme

Kayseri'nin spor alanındaki potansiyeline dikkat çeken Bak, "Kayserispor ve Erciyes, buna öncülük eden markalardır. Burada pek çok şampiyonun yetişeceğine inanıyoruz. 2028 ve 2032 Olimpiyatları için sporcular burayı tercih edecek" şeklinde konuştu.

Gençlerin Sporla Büyümesi İçin Çalışmalara Devam Edilecek

"Yaşadığımız bu süreçte, gençlerimizin spora yönlendirilmesi için gerekli yatırımlar yapılacak. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi ile 11 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Tüm aileleri spor tesislerimize bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtım Töreni öncesi Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Romanya 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada, Türkiye-Portekiz maçının bir bölümünü izledi.