Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Gençlik, Türkiye'nin En Büyük Gücü'

Gençlik, Türkiye'nin En Büyük Gücü

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de düzenlenen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı"nda, gençliğin ülkenin en büyük gücü ve kaynağı olduğunu belirtti. Bakan Bak, "Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor" diyerek gençlerin çeşitli çalışmalara aktif katılımlarını teşvik etti.

Gençlerin Katılımı Önemli

Bakan Bak, gençlik ve kültür merkezlerinde bu tür çalışmalara gençlerin katılımıyla devam ettiklerini ifade etti ve "Amacımız gençlerin konuşan, katılımcı ve fikirlerini aktaran bireyler olmalarını sağlamak" şeklinde konuştu.

Gençlik Merkezlerinin Yaygınlığı

Türkiye'nin dört bir yanında 580'e yakın gençlik merkezi bulunduğunu belirten Bak, üniversitelerde kurdukları genç ofislerle gençlerle bir araya geldiklerini kaydetti. Gençlerin öz güvenlerini artırmaları gerektiğine dikkat çeken Bakan Bak, "Dünyada 'Ben böyle yapamam' diye bir şey yok. Öz güveninizin yüksek olması en önemli unsurlardan biridir" dedi.

Siyasette Gençlerin Rolü

Bakan Bak, gençlerin siyasette de aktif rol alması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlanan imkanlara dikkat çekti. Seçilme yaşının 30'dan 18'e indirilmesi, gençlerin hem seçme hem de seçilme haklarına sahip olmasını sağladı.

Toplumsal ve Teknolojik Değişim

Bakan, çağın sorunlarıyla mücadele etmek için gençlerin fikirlerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Ayrıca, milli ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, güçlü bir ailenin gençlerin gelişiminde kritik rol oynadığını belirtti.

Bakan Bak, gençlerin teknolojik gelişmelerin bir parçası olmalarını sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. "Yazılımcı sayımız artıyor, bu bizim için çok önemli. Teknolojik üstünlük sağlamak gençlerin elinde" dedi.

Çalıştayda Alınan Mesajlar

Çalıştayda katılımcılara seslenen Bakan Bak, gençlerin katılımcı olmaları ve fikirlerini ifade etmeleri gerektiğini vurguladı. "Gençler, toplumun faydası için fikrinizi söyleyin, eleştirin ve katılımcı olun" diye konuştu.

Bakan Bak'ın İlgisi ve Ziyaretler

Çalıştay sonrası gençlerle fotoğraf çektiren Bakan Bak, Isparta'da düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun mezarını ziyaret ederek taziyelerini iletti. Ayrıca, Çayeli'nde devam eden inşaat projeleriyle ilgili incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Rize'nin Ardeşen ilçesindeki gençlik merkezi ve havuz inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 3), Rize'nin Ardeşen ilçesindeki gençlik merkezi ve havuz inşaatında incelemelerde bulundu.