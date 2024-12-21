Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Hatay Spor Şehri Olacak'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Hatay İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu. Hatay'ın gençlerinin ve çocuklarının spor faaliyetlerine katılabilmesi için 6,5 milyar liralık bir yatırım gerçekleştireceklerini duyurdu.

‘Hatay’ın Gençleri ve Çocukları Spor Yapacak’

Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi’ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ile katılan Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Ayrıca, Hatay’ın yeniden inşası için hem teşkilat hem de bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Konuşmasında, “Hatay için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. İşte AK Parti böyle bir parti; Hatay’ı ayağa kaldıracağız. 6 Şubat depremi sonrasında herkes buranın ayağa kalkamayacağını söyledi ama biz Hatay’ı yeniden inşa edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Spor Tesisleri ve Gençlik Merkezleri

Bakan Bak, Hatay’ın spor tesislerinin hazır olacağını belirterek, “Hep beraber her ilçeye hizmet götüreceğiz. Hatay spor şehri olacak,” dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak öğrencilere yurtlar ve gençlik merkezleri yapacaklarını duyurdu.

Suriye Gelişmeleri ve Hatay'ın Rolü

Hatay'ın maalesef Suriye’deki gelişmelerden etkilendiğine de değinen Bak, “Terörsüz Suriye istiyoruz. Orada bir terör devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz,” dedi. Hatay’ın bu konuda kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Bak, yapılan çalışmalarla ilgili teşkilatlarına teşekkür ederek, Hatay'ın kalkınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi, Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda), kongreye katılarak partilileri selamladı.

AK Parti Hatay 8. Olağan İl Kongresi, Antakya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda), kongreye katılarak partilileri selamladı.