Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da Spor Yatırımlarını Duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gençlerle buluştu. Bakan Bak, yetenek taramaları aracılığıyla bugüne kadar 5 milyona yakın sporcuya ulaştıklarını belirtti.

Engelsiz Yaşam Merkezi Ziyareti

Bakan Bak, önce Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezin girişinde engelli okçuların gösterisini izleyen Bak, ilçede yapılan spor yatırımlarını incelemek amacıyla Battalgazi Spor Kompleksi'ne geçti.

Gençlerle Buluşma ve Sporun Önemi

Malatya Beydağı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Bakan Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş ile gençlerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, sporun önemi ve gençlerin yaşamlarında sporun yerini vurguladı:

"Sporu hayatınızdan hiçbir zaman çıkarmayın. Antrenörler, aileler çok önemli. Ne kadar fazla çocuk spor yaparsa o kadar iyi. Bu bizim için büyük bir kazanç." dedi.

Spor Disiplini ve Yetenek Taraması Projeleri

Bakan Bak, genç sporcuların doğru branşlara yönlendirilmesi amacıyla başlatılan yetenek taraması projesine değinerek, "Spor disiplini ve yönlendirilme çok önemlidir. 9-10 yaşındaki çocukları okullarda birçok branşa yönlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Malatya İçin Önemli Yatırımlar

Malatya'ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Bak, "Bakanlık olarak şimdiye kadar Malatya'ya 7,5 milyar liralık yatırım yaptık. Yeni paketle beraber yaklaşık 2,5 milyar lira değerinde mahallelerimize spor salonları, havuzlar ve diğer tesisler kazandıracağız." dedi.

Hatice Akbaş'ın Başarısı ve Hedefleri

Buluşma sırasında Hatice Akbaş, boksa 9 yaşında başladığını ve en büyük destekçisinin ailesi olduğunu vurguladı. Akbaş, gelecekteki hedefini şu sözlerle ifade etti:



"2028 Olimpiyatlarında altın madalya hedefliyorum! Ailelerden çocuklarını spora yönlendirmelerini ve destek olmalarını istiyorum."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımı tamamlanan Battalgazi Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu, sporcularla fotoğraf çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yapımı tamamlanan Battalgazi Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu, sporcularla fotoğraf çektirdi.