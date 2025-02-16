Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şanlıurfa'da Sporun Gücünü Gençlerle Paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şanlıurfa'da gençlerle basketbol oynadı ve spor olanaklarını inceledi.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 15:06
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şanlıurfa'da Sporun Gücünü Gençlerle Paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Şanlıurfa'da Gençlerle Basketbol Oynadı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında gençlerle bir araya gelerek basketbol oynadı. Bu buluşma, gençlerin sporla olan bağını güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Minik Sporcularla Buluştu

Bakan Bak, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Şehit Şükrü Can Kayadibi Çok Amaçlı Spor Salonu'nu ziyaret ederek burada minik sporcularla keyifli bir basketbol maçı yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren'den, salonda sunulan spor kursları hakkında bilgi aldı.

Karaköprü Gençlik Merkezi Ziyareti

Daha sonra Karaköprü Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Bak, burada basketbol oynayan öğrencilerle sohbet etti. Gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan Bakan, gençlerin spor aktivitelerine katılımını teşvik etti.

Bahçelievler Gençlik Merkezi İncelemesi

Bakan Bak, inşaatı tamamlanan Bahçelievler Gençlik Merkezi'nde de incelemelerde bulunarak, gençlere sunulacak hizmetleri değerlendirdi.

Bakan Bak'a, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve diğer yetkililer de eşlik etti.

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