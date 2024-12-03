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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Bakan Osman Aşkın Bak, gençlerle bir araya gelerek hayal güçlerini gerçekleştirme vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:23
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Üniversite Öğrencileriyle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, üniversiteli öğrencilerle buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk gencine duyduğu güvenle, ülkenin genç nüfusuyla önemli başarılara imza atılacağını vurguladı. Bak, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında gerçekleştirilen toplantıda öğrenci topluluklarının temsilcileriyle bir araya geldi.

ÜNİDES Programının Önemi

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu ile birlikte düzenlenen buluşmada Bakan Bak, ÜNİDES programının gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmedeki rolüne dikkat çekti. "Bu dönem 120 milyon lira bütçe ayırdık ama bunları gelen projelere göre artırabiliriz. Genç ofislerimize gelin. Bakanlık projelerini, etkinliklerini takip edin. Kendi projelerinizle bizim yapmak istediklerimizi eşleştirelim. Gençler olunca enerji, sinerji oluyor. En büyük kaynağımız olan genç nüfusumuzla çok iyi işler başaracağız." şeklinde konuştu.

Engelli Bireylere Destek

Bakan Bak, yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti iktidarları, engellilere yönelik devrim niteliğinde işler yaptı. Artık engelli gençlerimizin dışarıdaki aktivitelerde yer aldığını görüyoruz. Hepimiz bir engelli adayıyız." diyerek, bu konuda sağlanan desteklerin önemine vurgu yaptı.

Zorlu Coğrafyada Güçlü Olmalıyız

Bakan Bak, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın zorluklarına da dikkat çekerek, "Zor bir coğrafyadayız ve etrafımızda ateş çemberi var. Güçlü olmak zorundayız. Kendi silahımızı üretmek, kendi maddemizi işletmek, kendi enerjimizi üretmek zorundayız. Bu güçlü ülkeyi bu coğrafyada güçlendirmeliyiz. Bunu da yapacak gençlerimiz." şeklinde konuştu.

Ronaldo'dan Örnek

Osman Aşkın Bak, dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'dan bir örnek vererek, gençlerin ailelerine olan saygılarını unutmamaları gerektiğini belirtti. "Ronaldo'ya, etrafında birçok güzel kadın olduğu halde annesinin hep yanında olduğu sorulmuş. Ronaldo, 'Ben futbol oynamaya giderken annem benim için garsonluk yapıyordu. O benim kraliçem, dünyadaki her şeyim.' cevabını veriyor. Anne ve babanızı asla unutmayın, 'of' bile demeyin." diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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