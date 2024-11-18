Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Van'da Gençlere Spor Tesislerinin Müjdesini Verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Van'da İncelemelerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında, gençlerin spor tesislerine olan ihtiyaçlarına dikkat çekti. Bakan Bak, "Gençlerimizin hiçbirini teröre teslim etmeyeceğiz. Terörle mücadelede hükümetimiz önemli işler yapıyor," dedi.

Çok Amaçlı Spor Salonu Toplu Açılış Töreni

Van'da düzenlenen Çok Amaçlı Spor Salonu Toplu Açılış Töreni'nin ardından, Valilik ziyaretinde Vali Ozan Balcı'dan kentteki yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Bakan Bak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi ve Yalımerez Mahallesi'nde yapımı devam eden 2 bin kişilik spor salonu inşaat alanını gezdi.

Yaklaşık 2 Milyar TL'lik Yatırım

Bakan Bak, Van'da bugün gerçekleştirilen yaklaşık 2 milyar liralık yatırımların açılışını müjdeleyerek, "Burada başlanmış olan bir yatırım var. O yatırım da yüzde 25 seviyelerinde. Bunu da biz tamamlayacağız. En kısa zamanda ihaleye çıkacağız. Burası gençlerimizin spor yapmaları için çok amaçlı bir salon," şeklinde konuştu.

Teröre Karşı Gençlerin Yanındayız

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir spor tesisi hamlesi gerçekleştirmelerine vesile olduğu belirtti ve şunları kaydetti: "Buranın bölgemizde gençlerin ihtiyacı olan önemli bir tesis olacağına inanıyoruz. Her şey gençlerimiz için. Ülkenin gençlerinin spor yapmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz."

Gençlere Hizmet ve Sporun Önemi

Bakan Bak, eser siyasetine ülkenin her yerinde devam ettiklerini vurgulayarak, "Önemli olan bu ülkenin güzel gençlerine hizmet etmek. Amacımız onları sporda da kültürde de iyi eğitmek. Bütün ailelere, dedelere, ninelere sesleniyoruz, çocuklarınızı havuzlara, spor tesislerine getirin," ifadelerine yer verdi.

Bakan Bak'a, Vali Balcı, AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve diğer kurum amirleri eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), çeşitli programları kapsamında geldiği Van'da, Yalımerez Mahallesi'nde 2 bin kişilik spor salonunun inşaat alanında inceleme yaptı, projeyle ilgili bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (ortada), çeşitli programları kapsamında geldiği Van'da, Yalımerez Mahallesi'nde 2 bin kişilik spor salonunun inşaat alanında inceleme yaptı, projeyle ilgili bilgi aldı.