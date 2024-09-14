Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'de Gençlere Yatırım Müjdesi Verdi

Gençliğe Yönelik Destekler Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Bakanlığımıza bağlı 856 yurtta toplam 987 bin yatak kapasitesiyle gençlerimizin barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Bu dönem yapılan başvuruların yüzde 91'ini şu anda yerleştirdik. Yerleştirmeler devam ediyor" dedi.

AK Parti'nin İddiası ve Gençlere Yatırım

AK Parti'nin "milletin partisi" olduğunu vurgulayan Bak, "Hizmetlerimiz vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda devam edecek. Gençlerimizin Türkiye'nin geleceğine katkı sağlaması için bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Bak, ayrıca yurt kapasitesinin 180 binden 980 bine çıkarıldığını ifade etti. Ücretsiz olarak kahvaltı ve akşam yemeği hizmetinin sunulduğunu belirtti.

Spor Yatırımları ve Eğitim

Türkiye genelinde spor alanındaki yatırımların hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Bak, "700'den fazla yüzme havuzuyla gençlerimizi sporla tanıştırıyoruz. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında yaklaşık 11 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik" dedi. Kahramanmaraş depremi sonrası bakılan yurtlar

Kredi Yurtlar Kurumu'nun, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yaklaşık 1,5 milyon kişiye ev sahipliği yaptığını hatırlattı.

Edirne’ye Yönelik Spor Projeleri

Edirne'nin spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirten Bak, bölgenin spor altyapısında yapılan yeniliklerden bahsetti. Edirne'de Meriç Nehri kenarındaki kürek parkurunun Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını söyledi.

Geleceğe Yönelik İddialar

Bak, Edirne'nin yeni stadyum projesi hakkında da bilgi vererek, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çok güzel bir stadyum projesi hazırlandı. Bu tesis her zaman aktif olacak" ifadesini kullandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye'nin her türlü sorununu çözmede gösterdiği başarıya vurgu yaptı. Bak, yeni AK Parti üyelerine de rozetlerini taktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de bir restoranda AK Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen "AK Parti Türkiye Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de bir restoranda AK Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen "AK Parti Türkiye Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de bir restoranda AK Parti Edirne İl Başkanlığınca düzenlenen "AK Parti Türkiye Buluşmaları" programına katılarak konuşma yaptı.