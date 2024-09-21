DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.151.279,69 -0,43%

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Ercan Güven'e Taziye Mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak, spor yazarı Ercan Güven'in vefatına ilişkin duygu dolu bir mesaj yayımladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 10:54
Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Ercan Güven'e Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tanınmış spor yazarı Ercan Güven'in vefatının ardından duygusal bir taziye mesajı paylaştı.

Bakan Bak’ın Açıklamaları

Bakan Bak, mesajında şu sözlere yer verdi: "Milliyet Gazetesi'nin kıymetli spor yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Ercan Güven'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Spor basınının usta kalemlerinden biri olan Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."

Sonuç Olarak

Ercan Güven’in kaybı, spor dünyasında büyük bir boşluk yarattı. Onun çalışmaları, birçok kişi için ilham kaynağı olmuştu. Bakan Bak’a ve vefat eden yazarın sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyrut’ta İnsani Drama: Hava Saldırısında Can Kaybı 31’e Yükseldi
2
Pakistan'da Çocuk Felci Vaka Sayısı 21'e Çıktı
3
Lübnan'da İsrail'in Hava Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor
4
Malakanların Tarihi Değirmeni: Kağızman'ın Köylülerine Hizmet Ediyor
5
Teğmen Sedanur Özmen, TSCG-Dost Gemisinde Görevini Gururla Sürdürüyor
6
İznik Çevre Yolu Açıldı, Ulaşımda Yeni Bir Dönem Başladı
7
Irak'ın Kuzeyinde Başarıyla Gerçekleştirilen Operasyon: 17 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı