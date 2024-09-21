Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Ercan Güven'e Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tanınmış spor yazarı Ercan Güven'in vefatının ardından duygusal bir taziye mesajı paylaştı.

Bakan Bak’ın Açıklamaları

Bakan Bak, mesajında şu sözlere yer verdi: "Milliyet Gazetesi'nin kıymetli spor yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Ercan Güven'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Spor basınının usta kalemlerinden biri olan Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."

Sonuç Olarak

Ercan Güven’in kaybı, spor dünyasında büyük bir boşluk yarattı. Onun çalışmaları, birçok kişi için ilham kaynağı olmuştu. Bakan Bak’a ve vefat eden yazarın sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.