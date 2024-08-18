Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar'daki Genç Sporcularla Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sporun Gücünü Vurguladı

Bağcılar'da düzenlenen etkinlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç sporcularla buluşarak sporun bağımlılıklara karşı bir çözüm sunduğunu dile getirdi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele ve Sporun Rolü

Bakan Bak, "Dijital bağımlılık ve uyuşturucu gibi tehditlerin gençlerimizi etkilediğini görüyoruz. Spor, bu tehditlerden uzaklaşmanın en önemli yolu," ifadelerini kullandı.

Etkinlikteki Konuklar ve Destek Mesajları

Kapanış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, İstanbul Valisi Davut Gül ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Vali Gül, gençlerin geleceği için sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımız gençlere yönelik hedefler koydu," dedi.

Hedef: Sporla Güçlü Gençler Yetiştirmek

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için sürekli çalışacaklarını belirtti. Özdemir, "Yıl boyunca 27 branşta 27 bin gence ulaşarak geleceğe hazırlıyoruz," dedi.

Şampiyonlara Ödüller Verildi

Program sonunda şampiyon olan takımlara kupa ve ödülleri takdim edildi. Bunun yanı sıra gazze'deki çocuklar için de duygusal bir mesaja yer verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Yıldızlar Sahnesi Futbol ve Voleybol Turnuvası ile TÜGVA Yaz Spor Okulları'nın Mahmutbey Stadı'ndaki kapanış programına katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Yıldızlar Sahnesi Futbol ve Voleybol Turnuvası ile TÜGVA Yaz Spor Okulları'nın Mahmutbey Stadı'ndaki kapanış programına katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Yıldızlar Sahnesi Futbol ve Voleybol Turnuvası ile TÜGVA Yaz Spor Okulları'nın Mahmutbey Stadı'ndaki kapanış programına katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Yıldızlar Sahnesi Futbol ve Voleybol Turnuvası ile TÜGVA Yaz Spor Okulları'nın Mahmutbey Stadı'ndaki kapanış programına katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Yıldızlar Sahnesi Futbol ve Voleybol Turnuvası ile TÜGVA Yaz Spor Okulları'nın Mahmutbey Stadı'ndaki kapanış programına katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Yıldızlar Sahnesi Futbol ve Voleybol Turnuvası ile TÜGVA Yaz Spor Okulları'nın Mahmutbey Stadı'ndaki kapanış programına katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Yıldızlar Sahnesi Futbol ve Voleybol Turnuvası ile TÜGVA Yaz Spor Okulları'nın Mahmutbey Stadı'ndaki kapanış programına katılarak konuşma yaptı.