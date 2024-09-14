Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'nda

Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'de Balkan Kürek Şampiyonası'ndaydı

Edirne'de gerçekleştirilen Balkan Kürek Şampiyonasına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç sporcuların zorlu mücadelesini yakından takip etti.

Şampiyonlar Madalyalarını Aldı

Bakan Bak, Meriç Nehri üzerinde kurulan parkurda yapılan yarışlarda, genç erkekler iki çifte kategorisinde birinci olan milli sporcular Baturalp Akdeniz ve Mehmet Yıldıza altın madalyalarını takdim etti.

Bakan Bak’tan Teşvik Mesajı

Bakan Bak, şampiyonanın heyecan dolu geçtiğini ifade ederek, "Edirne'ye güzel bir tesis kazandırıldı. Herkesi bu şehre bekliyoruz. Tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Diğer Kategorilerdeki Ödüller

İkinci olan Bulgaristan Milli Takımı sporcularına Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba madalya verirken, üçüncülüğü elde eden Romanya Milli Takımı sporcularına ise AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ödül takdim etti.

Minyatür Kristal Kürek Hediyesi

Balkan Kürek Şampiyonası Düzenleme Komitesi Başkanı Nesim İba, Bakan Bak'a anı olarak bir minyatür kristal kürek hediye etti. Şampiyona, yarın sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balkan Kürek Şampiyonası'ndaki yarışları izledi.