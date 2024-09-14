Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de Önemli Ziyaretlerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Edirne'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'de gerçekleştirdiği ziyarette önemli görüşmelerde bulundu. İlk olarak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesine giden Bakan Bak, burada anı defterini imzaladı.

Gazilerle Bir Araya Geldi

Bakan Bak, Dernek Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve gazilerle bir araya gelerek onlarla uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Bu bağlamda, canları pahasına vatanı korumak için mücadele eden gazilerin daima yanlarında olduklarını vurguladı.

Esnafla Sohbet Etti

Daha sonra Saraçlar Caddesinde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Bak, esnafın taleplerini dinleyerek onlarla sohbet etti.

Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Bakan Bak, ziyaretlerinin devamında Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti. Burada Dernek Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve şehit aileleriyle görüşerek, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Bakan Bak'a, ziyaretleri esnasında Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Bak, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Bak, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Saraçlar Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Bak, esnafla sohbet edip taleplerini dinledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesini ziyaret etti.