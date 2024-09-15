Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'nde AK Parti'nin Hizmet Vurgusunu Yaptı

Osman Aşkın Bak'tan Kırklareli'nde Önemli Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli'nde düzenlenen basın toplantısında, AK Parti'nin hizmet politikalarını ve projelerini aktardı.

“Biz Milletin Taleplerini Dinliyoruz”

Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı'nın ifadelerine atıfta bulunarak, “Muhalefet ne diyor, biz ona bakmıyoruz” diyerek, kendi planları ve halktan aldıkları geri dönüşler doğrultusunda hareket ettiklerini vurguladı.

“Cumhur İttifakı Olarak Kazanımlarımız Var”

Bakan, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde elde ettikleri başarıları hatırlatarak, “Her alanda hizmetler yaptık” dedi. Ayrıca, partilerinin kuruluşlarından bu yana sadece milletin taleplerine odaklandıklarını belirtti.

Sporda Gerçekleştirilen Yatırımlar

Bakan Bak, Türkiye’nin spor alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Yurt kapasitemizi 180 binden 980 bine çıkardık. 860'a yakın yurdumuzda gençlerimize hizmet veriyoruz” dedi ve Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi gibi gençlere yönelik projelerin başarıyla sürdüğünü söyledi.

Gazze'deki Soykırımı Unutmamak

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki mazlumlara karşı duyarlılığını vurgulayarak, Gazze'deki soykırımın takipçisi olduklarını ifade etti.

“Gençlere Siyasette Daha Fazla Alan Açıyoruz”

Osman Aşkın Bak, “AK Parti kendini yenileyen bir parti, gençlerin önünü açıyor” diyerek, son seçimlerdeki sonuçlardan aldıkları mesajları değerlendirerek, milletten gelen talepler doğrultusunda hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Sonuç Olarak

Bakan, güçlü bir hizmet anlayışıyla yola devam ettiklerini ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. Bu hizmetlerin dinleme ve anlama temellinde yapıldığını ekledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Kırklareli'nde, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Kırklareli'nde, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Kırklareli'nde, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Kırklareli'nde, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu.