Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan İlkan Karaman'a Başsağlığı Mesajı

Başsağlığı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden milli basketbolcu İlkan Karaman için bir başsağlığı mesajı yayımladı. 34 yaşındaki sporcunun vefat haberini büyük bir üzüntüyle duyduğunu belirten Bakan Bak, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Üzüntü Verici Bir Kayıp

"Milli basketbolcumuz İlkan Karaman'ın elim bir kaza sonucu vefat ettiğini öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

Bu kayıpla birlikte Türk basketbol dünyası büyük bir acı yaşadı ve İlkan Karaman’ın anısı her zaman hatırlanacak.