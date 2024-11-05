Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024-2025 Burs ve Kredi Sonuçlarını Açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs ve Kredisi Sonuçları Duyuruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Aşkın Bak'tan Açıklama

Bakan Bak, sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın."

Taahhütname Onay Süreci

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan maddi destekten yararlanması onaylanan öğrencilerin, taahhütnamelerini en geç 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden onaylamaları gerekmektedir. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için de bu tarih geçerlidir.

18 Yaşından Küçük Öğrenciler İçin Süreç

Burs ve öğrenim kredisi alacak 15-18 yaş arası öğrenciler, velilerinin e-Devlet şifrelerini kullanarak taahhütname onayı alabilir. Daha genç yaştaki öğrenciler ise, kendi yasal vasileri ile birlikte en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne giderek gerekli belgeleri sunarak taahhütnamelerini onaylatabilecekler.

Kefaletname Gerekliliği

Ayrıca, yurt dışında öğrenim gören burslu öğrencilerin, yurt içinde ikamet eden bir kefil aracılığıyla Türkiye'deki noterlerden 25 Kasım tarihine kadar kefaletname hazırlatmaları gerekecek. Kefaletnameler, Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden kontrol edileceği için, öğrencilerin ayrıca bir belge göndermeleri gerekmez.