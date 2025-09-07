Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı — Başvurular 8 Eylül'de

Başvuru Süreci ve Detaylar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürlüklerinde görev alacak 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Duyuru, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı.

Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor. Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun."

Başvurular 8-12 Eylül tarihlerinde Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.