DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.539.468,68 -0,06%

Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı — Başvurular 8 Eylül'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvuruların 8-12 Eylül tarihlerinde Kariyer Kapısı'ndan yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 00:25
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 00:25
Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı — Başvurular 8 Eylül'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 Yurt Yönetim Personeli Alımı — Başvurular 8 Eylül'de

Başvuru Süreci ve Detaylar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yurt müdürlüklerinde görev alacak 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvuru sürecini başlatıyor. Duyuru, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı.

Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor. Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun."

Başvurular 8-12 Eylül tarihlerinde Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Sumud Filosu: Ayşenur Ezgi Eygi için sorumluların cezalandırılmasını istedi
2
Boko Haram Saldırısı: Nijerya'da 63 Kişi Hayatını Kaybetti
3
İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali — Burdur'da Kültür Turizmi Canlandı
4
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
5
Bolu'da Akredite Derneklere Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi
6
Avn'dan ABD'ye Çağrı: İsrail Güneyden Çekilsin, Lübnan Ordusu Sınırda Konuşlansın
7
Kerbela'da Yapımı Süren Köprü Çöktü: 5 Kişi Yaralandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı