Gençlik ve Spor Bakanlığı: İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'nda 3 görevli görevden alındı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu açıklaması

Soruşturma başlatıldı, görevden almalar yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

"İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin basına yansıyan olaylarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alınmıştır. Sürece ilişkin idari ve adli işlemler titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakanlık açıklamasında, soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve hem idari hem adli işlemlerin ilerletildiği vurgulandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadesiyle bilgi paylaşımı sonlandırıldı.