Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Afet Destek Programına 70 Milyon Lira

Afetten Etkilenen Gençlere Destek

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, afetlerden etkilenen gençlerin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım attı. Bakan Bak, bu kapsamda 70 milyon lira değerinde bir proje desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Gençlerin Yanında Olacağız

Yapılan açıklamada, gençlerin afet sonrası yaşamlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak için çeşitli stratejilerin uygulanacağı vurgulandı. Bakan Bak, bu destek ile birlikte gençlerin sosyal, ekonomik ve psikolojik yönden güçlendirilmesi hedefleniyor.