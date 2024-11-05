Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Başladı

2025 Bütçe Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyona başkanlık eden AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, toplantıda gündeme dair önemli konulara değindi.

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Görüşmelerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi ile kesin hesabının yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın Sayıştay raporları da ele alınacak. Komisyon toplantısına katılan CHP ve DEM Parti milletvekilleri, bazı belediyelere yapılan kayyum atamalarına öne çıkan eleştirilerde bulundular.

Eleştiriler ve Tartışmalar

Komisyon Başkanı Muş, bazı milletvekillerinin usul tartışması açma taleplerine yanıt vererek, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmasına yönelik eleştirilerine sahne oldu. Türeli, "Esenyurt'ta yaşayan seçmenlerin oylarıyla seçilmiş bir kişinin görevden alınmasını kabul etmiyoruz." dedi.

Ayrıca, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yapılan görevlendirmeleri hatırlatarak, bu uygulamaların karşısında durduklarını vurguladı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, “Hukukun, demokrasinin olmadığı yerde hiç kimse yatırım yapmaz” diyerek bu uygulamaların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

İktidar ve Muhalefet Arasındaki Tartışmalar

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, iktidarın kayyum atamalarını eleştirirken, “2016'dan bugüne 8 yıldır kayyum atayan bir iktidarsınız.” ifadelerini kullandı. AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, muhalefetin eleştirilerini yanıtlayarak, "Biz de istemeyiz bir belediye başkanının ismi terörle anılsın" dedi.

Protestolar ve Bakanın Cevabı

Oluç, bakanlık bütçesi görüşmelerine katılmak için Komisyondan ayrılacağını belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müzakereleri devam ettirerek bakanlığının bütçesine dair detaylar sunmaya geçti.