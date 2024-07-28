Gençlik Yaz Okulları ile Eğlence ve Eğitim Dolu Bir Tatil

Gençlik Yaz Okullarıyla Alternatif Tatil İmkanları

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu yıl yeni bir proje ile gençlerin tatil dönemlerini verimli geçirmelerini sağlıyor. "Gençlik Yaz Okulları" adı altında sunulan programda, Batman'daki 1200 genç, çeşitli eğitim ve aktivitelere katılma fırsatı buluyor.

Ücretsiz Eğitim ve Aktivite Fırsatları

Bakanlık, yaz tatilinde gençleri yalnızca kamplarda misafir etmekle kalmıyor, aynı zamanda tamamen ücretsiz olan Gençlik Yaz Okulları'nı da hayata geçiriyor. Bu kapsamda, gençler; spor, kültür sanatı, el sanatları gibi alanlarda geniş bir yelpazede aktivitelere katılabiliyorlar.

Batman'daki Gençlik Merkezleri Aktif

Batman merkezde iki gençlik merkezi ve iki genç ofis ile Kozluk ilçesindeki bir gençlik merkezi, yaz spor okulları için etkinlikler düzenliyor. Buraya katılan gençler, yüzme, müzik eğitimi ve daha birçok aktiviteden faydalanıyor.

Zengin Aktivite İmkanları

Petrolkent Gençlik Merkezi liderlerinden Zozan Algan, yaz tatilinde gençlerin burada boş zamanlarını değerlendirerek eğlenceli bir ortamda vakit geçirdiklerini belirtiyor. Gençler, langırt, havalı hokey, masa tenisi gibi oyunların yanı sıra voleybol ve basketbol sahalarında da spor yapabiliyorlar.

Gençlerden Olumlu Geri Dönüşler

Gençlerin eğitim aldığı ve sosyal aktivitelerde buluştuğu merkezde, Zinet Nur İlsoylu gitar çalmayı öğrenmek için katıldığını dile getirirken, Önder Burak Gezer ise piyano kurslarına katılarak yaz tatilini değerlendirdiğini belirtti. Her iki genç de sunulan imkanlar için Gençlik Merkezi yetkililerine teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yıl ilk kez hayata geçirdiği "Gençlik Yaz Okulları" kapsamında Batman'da gençler, tatili aktivitelerle geçiriyor. Katılımcılar, gençlik merkezlerinde düzenlenen aktivitelerle spordan kültür sanata, el sanatlarından sokak oyunlarına kadar geniş bir yelpazede eğitim ve eğlence imkanı buluyor.