Genco Erkal, CRR'deki Etkinlikle Anıldı

Kan kanseri nedeniyle 31 Temmuz'da vefat eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal, anısına düzenlenen 'Güneşin Sofrasında Nazım, Brecht ve Genco' isimli söyleşi ile anıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, müzik yazarı Murat Beşer, oyuncu Tülay Günal ve besteci, müzisyen Yiğit Özatalay, Erkal ile ilgili anılarını, sanat anlayışını ve gelecek programa dair detayları paylaştı.

Usta-Çırak İlişkisi ve Metodoloji

Tülay Günal, tiyatroda usta-çırak ilişkisinin önemine vurgu yaparak, "Bu mesleği öğreniyorsunuz. Çok iyi hocalarınız olabilir. Çok donanımlı bir oyuncu olabilirsiniz ama sahneye çıkmadığınız sürece bunu geliştirmek çok zor. Genco Erkal, Yıldız Kenter gibi birçok tiyatro insanıyla çalışmış. Aslında tam da mutfağından gelmiş bir isim. Onu farklı kılan, yalnızca Türkiye tiyatrosunu değil, dünya tiyatrosunu da yakından takip etmesiydi. Gerçek bir entelektüeldi, çok disiplinliydi." dedi.

Erkal'la çalışmanın getirdiği değerlerden birinin metodoloji olduğunu belirten Günal, "Bana kattığı en önemli şey de bence Türkiye'de çok nadir karşılaştığımız metodoloji, yani bir çalışmanın başında izleyeceğiniz yol nedir? Bunu öğretti. Ne işi yaparsanız yapın metodoloji bilmiyorsanız hiçbir işi gerçek anlamda yapamazsınız." şeklinde konuştu.

Şiir ve Tiyatro

Günal, sözlerine devam ederek, "Mesela şiiri ilk kez tiyatroyla buluşturan Genco Erkal'dır. Hem sanatkardır hem de zanaatkardır. İkisini bir arada bulmak çok zor. Sahneye getirdiği birçok yenilik var ve bu kadar istikrarlı bir şekilde uzun yıllar bir tiyatroyu sürdürmek kolay bir iş değil." ifadelerini kullandı.

Besteci müzisyen Yiğit Özatalay, Erkal'la 2011 yılında tanıştığını belirterek, "Bertolt Brecht oyununda piyanist olarak yer alır mısın önerisi gelmişti. Doktora programımı erteledim ve bunu seçtim. İyi ki de seçmişim, bu benim için çok daha önemli bir okul oldu. İlk kez bir tiyatro bünyesinde katkıda bulunmaya başlamıştım ve bu süreç müziğimi de büyük ölçüde etkiledi." dedi.

Etkinlikte, Genco Erkal'ın yönetmen, oyuncu ve uyarlamacı kimliğiyle tiyatro dünyasına kazandırdığı eserler, onu seven seyircileri ve birlikte çalıştığı Dostlar Tiyatrosu hakkında detaylar aktarıldı.

Kan kanseri nedeniyle 31 Temmuz'da vefat eden tiyatro sanatçısı Genco Erkal anısına "Güneşin Sofrasında Nazım, Brecht ve Genco" adlı söyleşi düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, müzik yazarı Murat Beşer (solda), oyuncu Tülay Günal ve besteci (ortada), müzisyen Yiğit Özatalay (sağda), Erkal ile ilgili anılarını, sanata bakışını ve gelecek programa dair detayları anlattı.