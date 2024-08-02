Genco Erkal için Harbiye'de Anma Töreni Düzenlendi

Harbiye'de Genco Erkal Anması

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde bir anma töreni gerçekleştirildi. Törene sanat ve siyaset camiasından birçok isim katıldı.

Şiirler ve Dinletilerle Anıldı

Törenin başlangıcında, iki gün önce hayatını kaybeden Erkal'ın şiirleri okundu. Ayrıca Ercan ve Gökhan Çağıran gibi isimler, piyanist Fazıl Say ile Serenad Bağcan, Tülay Günal, Yiğit Özatalay ve Deniz Güngören dinletiler sundu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Duygusal Mesajı

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erkal'ın hayatına ve sanatına dair duygu dolu sözler sarf etti. "İyi ki bu ülkeden, bu şehirden, bu dünyadan Genco Erkal geçti. Onunla aynı dönemde yaşamak, oyunlarını izlemek şansına eriştik," dedi.

Erkal, Tiyatronun Gölgesiydi

İmamoğlu, Erkal'ı bir ceviz ağacına benzeterek, "Ceviz ağaçları gibi verimliydi ve her zaman üretkenliğini korudu. Mücadele ve tavırlarıyla sanat dünyamızın önemli bir figürü oldu," ifadelerini kullandı.

Toplumsal Sorunların Sözcüsü

Erkal'ın toplumsal sorunlara duyarlılığına dikkat çeken İmamoğlu, "O, her zaman barışın ve halkın yanında oldu, savaşa karşı çıkan bir kahramandı," dedi.

Uzun Yıllara Yayılmış Bir Bağ

Tiyatro eleştirmeni Prof. Dr. Dikmen Gürün, Erkal'ın 65 yıldır tiyatro ile iç içe yaşadığını belirtti ve Dostlar Tiyatrosu'nun 55. yılını kutladığını vurguladı. Yönetmen Özcan Arca ise Genco Erkal'ı "çok özel, çok değerli bir insan ve haksızlıklara karşı korkusuz biri" olarak nitelendirdi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Törene katılan diğer önemli isimler arasında Haldun Dormen, Şevket Çoruh, Emre Kınay, Bedri Baykam, Altan Öymen ve eski Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin yer aldı. Ayrıca avukat Turgut Kazan da bir konuşma yaptı.

Genco Erkal, cenaze namazı için Teşvikiye Camisine getirilecek ve ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.