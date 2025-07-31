Genco Erkal, Vefatının 1. Yılında Anıldı: Sanat Dünyası Bir Araya Geldi

Türk tiyatrosunun efsanevi ismi Genco Erkal, vefatının 1. yılı dolayısıyla Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma törenine, sanatçının aile üyeleri ve yakın dostlarının yanı sıra birçok seveni de katılım gösterdi.

Erkal'ın kızı Ayşe Sümer, törende yaptığı duygusal konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, babası adına bir anıt mezar yapılacağını duyurdu.

Etkinlikte bulunan oyuncu Tülay Günal, Genco Erkal ile yıllarca süren sahne arkadaşlığından bahsederek, "O, sadece sahnede değil, hayatta gerçekten bir duruşu olan bir insandı. Herkesin hayatında silinmez izler bıraktı," diye ifade etti.

Müzisyen Ercan Çağıran, Genco Erkal ile birlikte sahneye koydukları "Şahdamarım" oyununa da atıfta bulunarak, "Onun en büyük hayali, insanların kardeşçe barış içinde yaşadığını görmekti," dedi.

Mimar Tuncay Çavdar, Erkal'ın mezarının tiyatro şeklinde yaptırılacağını belirterek, "Böyle güzel bir insanın toprakta olduğunu görmek, insana acı geliyor," diyerek duygularını ifade etti.

Yönetmen Özcan Arca ise, Genco Erkal ile olan eski dostluklarını anlattı ve anma programının ardından katılımcılara lokma dağıtıldı.

Genco Erkal Hakkında

Genco Erkal, 28 Mart 1938'de İstanbul'da doğmuş ve 1959'dan itibaren Türkiye'nin önde gelen özel tiyatro topluluklarında yönetmen ve oyuncu olarak kariyerine devam etmiştir. 1969'da Dostlar Tiyatrosu'nu kurmuştur.

1965 yılında Nikolay Gogol'un "Bir Delinin Hatıra Defteri" adlı eserini sahneye uyarlayıp uzun yıllar boyunca farklı yorumlarla izleyici ile buluşturmuştur. Erkal, Aziz Nesin ve Yaşar Kemal gibi önemli yazarların eserlerini de tiyatroya uyarlamıştır.

Sinemadaki performanslarıyla 1982'de "At" ve 1983'te "Faize Hücum" filmleri ile Antalya Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne iki kez layık görülmüştür. Genco Erkal, 86 yaşında, kan kanseri tedavisinin ardından 2022'de hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Oyuncu Genco Erkal vefatının 1. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Erkal'ın anma törenine sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenleri de katıldı.

Oyuncu Genco Erkal vefatının 1. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Erkal'ın anma törenine sanatçının ailesi ve dostlarının yanı sıra sevenleri de katıldı.