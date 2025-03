Gene Hackman ve Eşinin Ölümü: Soruşturma Devam Ediyor

Gene Hackman ve Eşinin Ölümüne İlişkin Soruşturma Detayları

Hollywood'un ünlü yıldızı Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ölüm Tarihi ve Kesin Veriler

Santa Fe İlçesi Şerifi Adan Mendoza, yaptığı açıklamada çiftin "büyük ihtimalle dokuz gün önce öldüğünü" belirtti. Mendoza, aktör Hackman'ın kalp pilinin incelendiğini ve cihazın son kaydedilen "aktif durumunun" 17 Şubat olduğunu ifade ederek, bu tarihin Hackman'ın ölümüne işaret ettiğini belirtti.

Karbonmonoksit Kaçınılmaz Değil

Mendoza, çiftin karbonmonoksit zehirlenmesinden ölmelerinin "pek olası olmadığını" dile getirdi. Yapılan testler sonucunda her iki bireyde de "karbonmonoksit zehirlenmesi" ile ilgili negatif sonuçlar elde edildi.

Suç Unsuru Bulunamadı

İlk bulgular, olayda herhangi bir dış travma veya suç belirtisi olmadığını gösteriyor. Toksikoloji sonuçlarının alınması ise üç ay ya da daha uzun sürebilir. Ayrıca, çiftin bulundukları evin içi ya da dışında güvenlik kamerası olmadığı bildirildi.

İletişim İzleri Araştırılıyor

Dedektifler, çiftle en son kimin ve ne zaman iletişim kurduğunu anlamak için telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar dahil, cep telefonu verilerini analiz edeceğini açıkladı.

Köpeği de Ölmüş

New Mexico'daki Santa Fe Bölge Şerifliği, 26 Şubat'ta 95 yaşındaki Hackman ve 63 yaşındaki eşi Arakawa'nın öldüğünü doğruladı. Açıklamada, evin içinde çiftin köpeğinin de ölü bulunduğu belirtildi. Olayın ilk aşamasında cinayet şüphesinin olmadığı vurgulandı.

Gene Hackman'ın Kariyeri

Hackman, 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. 100'den fazla filmde rol alan ünlü aktörün projeleri arasında Runaway Jury, The Conversation ve The Royal Tenenbaums gibi önemli yapımlar bulunmaktadır.