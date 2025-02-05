Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan 6 Şubat Depremlerinin 2. Yılı Mesajı

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan Önemli Mesaj

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yılı dolayısıyla dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

Maden İşçilerinin Kahramanlığı

Yeşil, maden işçilerinin deprem haberini alır almaz bölgeye yardıma koştuğunu hatırlatarak, 3 bin 800 gönüllü ve 51 MTA işçisi arkadaşlarının arama kurtarma çalışmalarında bulunduğunu belirtti. "Bu büyük felakette madenciler olarak enkaz altından duyduğumuz her nefese yetişmeye çalıştık. 'Girilemez' denilen en riskli enkaza büyük cesaret ve tecrübeyle girerek yüzlerce insanımızı o enkazın altından sağ çıkararak sadece o insanlara değil ülkemize de acı günlerde umut olduk," ifadelerini kullandı.

Gönül Köprüleri Kuruldu

Yeşil, enkazdan kurtardıkları her canla birlikte aileleriyle aynı sevinci yaşadıklarını vurgulayarak, "Depremde enkaz altından kurtardığımız depremzede kardeşlerimizle onların ve depremde hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle gönül köprüleri kurduk. Depremin üzerinden geçen iki yılda onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız," dedi.

Teşekkür ve Gurur

Arama kurtarma çalışmalarında gösterdikleri cesaretle ve üstün gayretleriyle 'girilemez' denilen en riskli alanlara girerek hayat kurtaran tüm madencilere teşekkür eden Yeşil, "Ülkemizin kahramanları haline gelen değerli madencilerle gurur duyuyoruz," şeklinde konuştu.

K-ÖMÜR Belgeseli

Yeşil ayrıca, maden işçilerinin kahramanlıklarını ve kurtarma faaliyetlerini anlatarak bir belgesel hazırladıklarını duyurdu. K-ÖMÜR belgeseli ile maden işçilerinin tarihi bir not düşerek, yer altındaki çalışmalarının yanı sıra yer üstünde de ülke için ne kadar önemli olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.