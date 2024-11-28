Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri Komisyona Sunuldu, e-Nabız Savunuldu

Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri Komisyona Sunuldu

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştü. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi hakkındaki iddialara yanıt vererek, "e-Nabız'ın ne dataları satılmıştır ne de projesi başka bir ülkeye satılmıştır. Satılsa da gururla söyleriz," dedi.

e-Nabız Hakkında Tartışmalar

Birinci, e-Nabız'ın Katar'a satıldığı yönündeki spekülasyonları kesin bir dille reddetti. "Böyle bir şey kesinlikle yok. Ne e-Nabız Katar'a satıldı ne de bilgi satıldı. Sağlık Bakanlığı sistemi, bireylerin sadece istemeleri durumunda sağlık verilerini paylaşmasına izin verir," dedi. Ayrıca, 85 milyon insanın verisini birkaç dolara satmanın mantıksız olduğunu öne sürdü.

Pandemi döneminde bazı kullanıcıların verilerinin oltalama yöntemleriyle ele geçirildiğini belirten Birinci, dünya genelinde veri ihlallerinin yaşandığını ifade etti. "Bu süreçte 200'e yakın insanın şifresini ele geçirerek farklı zamanlarda sistemlerine bakmışlar," diye ekledi.

GSS Prim Borcu Durumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile ilgili bilgiler vererek, "1 milyon 700 bin civarında GSS prim borçlusu var. Toplam alacak 2 milyar lira civarındadır," dedi.

Eleştiriler ve Talepler

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, kanun teklifinde toplumun büyük kesimini ilgilendiren düzenlemelerin eksik olduğunu savundu. Bunun yanı sıra emekli aylıklarındaki adaletsizlikler ve çalışanların vergi yükünün azaltılmasına yönelik talepleri gündeme getirdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise EYT düzenlemelerinden yararlanamayan çıraklık ve staj mağdurlarına çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin İyileştirmeleri

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, teklifin genel sağlık sigortası kapsamındaki iyileştirmeleri, prim borçlarının yapılandırılmasını ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasını sağladığını belirtti. Özellikle hayati ilaçların SGK tarafından yurt dışından temin edilmesine olanak tanıyan düzenlemenin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.