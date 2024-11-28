DOLAR
34,59 0,01%
EURO
36,6 0%
ALTIN
2.933,82 0,01%
BITCOIN
3.287.981,75 -0,21%

Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri Komisyona Sunuldu, e-Nabız Savunuldu

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, e-Nabız'ın Katar'a satıldığı iddialarını yalanlarken, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili yeni düzenlemeler gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 23:09
Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri Komisyona Sunuldu, e-Nabız Savunuldu

Genel Sağlık Sigortası Düzenlemeleri Komisyona Sunuldu

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştü. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, e-Nabız Kişisel Sağlık Kaydı Sistemi hakkındaki iddialara yanıt vererek, "e-Nabız'ın ne dataları satılmıştır ne de projesi başka bir ülkeye satılmıştır. Satılsa da gururla söyleriz," dedi.

e-Nabız Hakkında Tartışmalar

Birinci, e-Nabız'ın Katar'a satıldığı yönündeki spekülasyonları kesin bir dille reddetti. "Böyle bir şey kesinlikle yok. Ne e-Nabız Katar'a satıldı ne de bilgi satıldı. Sağlık Bakanlığı sistemi, bireylerin sadece istemeleri durumunda sağlık verilerini paylaşmasına izin verir," dedi. Ayrıca, 85 milyon insanın verisini birkaç dolara satmanın mantıksız olduğunu öne sürdü.

Pandemi döneminde bazı kullanıcıların verilerinin oltalama yöntemleriyle ele geçirildiğini belirten Birinci, dünya genelinde veri ihlallerinin yaşandığını ifade etti. "Bu süreçte 200'e yakın insanın şifresini ele geçirerek farklı zamanlarda sistemlerine bakmışlar," diye ekledi.

GSS Prim Borcu Durumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile ilgili bilgiler vererek, "1 milyon 700 bin civarında GSS prim borçlusu var. Toplam alacak 2 milyar lira civarındadır," dedi.

Eleştiriler ve Talepler

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, kanun teklifinde toplumun büyük kesimini ilgilendiren düzenlemelerin eksik olduğunu savundu. Bunun yanı sıra emekli aylıklarındaki adaletsizlikler ve çalışanların vergi yükünün azaltılmasına yönelik talepleri gündeme getirdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise EYT düzenlemelerinden yararlanamayan çıraklık ve staj mağdurlarına çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin İyileştirmeleri

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, teklifin genel sağlık sigortası kapsamındaki iyileştirmeleri, prim borçlarının yapılandırılmasını ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasını sağladığını belirtti. Özellikle hayati ilaçların SGK tarafından yurt dışından temin edilmesine olanak tanıyan düzenlemenin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Metehan Baltacı: 'Galatasaray İçin En İyisini Vermek Zorundayız'
2
Halep ve İdlib'de Çatışmalar Şiddetini Artırıyor
3
Hindistan'da Müslüman Müslümanlar Tarafından Bağışlanan Mülkler Üzerindeki Yasa Değişikliği Tepki Çekti
4
Esenboğa Havalimanı'nda Uçak Yangını Tatbikatı Gerçekleştirildi
5
29 Kasım 2024 Gündemi: Siyaset, Ekonomi ve Sporda Önemli Gelişmeler
6
Cezayir ve Suudi Arabistan Arasında Güvenlik İşbirliği Görüşmeleri Yapıldı
7
Güngören'de Aile Sağlığı Merkezinde Taşkınlık: Doktora Sinirlenen Kişi Eşyalara Zarar Verdi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı