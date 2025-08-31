Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, MSÜ Hava Astsubay MYO Diploma ve Sancak Törenine Katıldı

Yüksek düzeyde katılımla gerçekleşen tören

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen diploma ve sancak devir teslim törenine katıldı.

Törene, Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Orgeneral Bayraktaroğlu ile birlikte anılan komutanlar ve MSÜ yetkililerinin MSÜ Hava Astsubay MYO'da icra edilen diploma ve sancak devir teslim törenlerine iştirak ettiği bildirildi. Paylaşım Bakanlığın NSosyal hesabından yapıldı.