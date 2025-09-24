Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Deniz Komutanı Alsaud'u Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Ankara'da Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etti; Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 15:36
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Deniz Komutanı Alsaud'u Kabul Etti

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Deniz Komutanı Alsaud'u kabul etti

Görüşme Ankara'da gerçekleşti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadenin yer aldığı belirtildi: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etmiştir."

Kabulde ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da yer aldığı bildirildi. Görüşmenin kapsamına ilişkin ek bilgi verilmedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri...

İLGİLİ HABERLER

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ceyhan Kandemir'in 'Kelebeklerin Uyuduğu Yerdeyim'i Gökçeada'da İlk Gösterimini Yaptı
2
Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı'na Yoğun İlgi — 435 Özbek Öğrenci Katıldı
3
Aydın Büyükşehir'den 'Kuşadası Belediyesi binası tahliye edilecek' iddiasına yalanlama
4
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açıldı — Aydoğdu İlk Dersi Verdi
5
Duhok’ta Üzüm Zenginliği: 125 Çeşitle Sofralar Tatlanıyor
6
Manavgat'ta Tarım Arazisinde Yangın Ormana Sıçradı — Müdahale Sürüyor
7
ORSAM Paneli: Afrika Boynuzu'nda Türkiye'nin Rolü ve Küresel Dinamikler

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası