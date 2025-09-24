Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Deniz Komutanı Alsaud'u kabul etti

Görüşme Ankara'da gerçekleşti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etti.

Genelkurmay Başkanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadenin yer aldığı belirtildi: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etmiştir."

Kabulde ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da yer aldığı bildirildi. Görüşmenin kapsamına ilişkin ek bilgi verilmedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud'u kabul etti.