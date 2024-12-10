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Genelkurmay Başkanı Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey Telefon Cihazında Görüştü

Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Suriye'deki gelişmeler üzerine görüştü.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 19:25
Genelkurmay Başkanı Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey Telefon Cihazında Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında detaylı bir görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu görüşme, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki savunma iş birliğinin güçlendirilmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Bölgede yaşanan dinamiklerin yanı sıra, iki ülkenin güvenlik stratejileri de masaya yatırıldı.

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