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Genelkurmay Başkanı Gürak, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov ile Görüştü

Orgeneral Gürak, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov ile askeri işbirliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:37
Genelkurmay Başkanı Gürak, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Gurbanov ile Görüştü

Orgeneral Gürak ve Gurbanov'dan Kritik Görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, 16'ncı Türkiye-Azerbaycan Üst Düzey Askeri Diyalog Toplantısı çerçevesinde Ankara'da yapıldı.

Görüşme hakkında detayların paylaşıldığı Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabında, iki ülke arasındaki askeri işbirliği ve işgal altındaki bölgelerde sağlanan istikrar gibi konuların ele alındığı belirtildi.

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