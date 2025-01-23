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Genelkurmay Başkanı Gürak, Libya'lı Mevkidaşı Al-Haddad ile Görüştü

Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile resmi bir görüşme yapmak üzere bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 12:16
Genelkurmay Başkanı Gürak, Libya'lı Mevkidaşı Al-Haddad ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı ile Bir Araya Geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Ankara'da resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Orgeneral Al-Haddad, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret etti.

Resmi Törenle Karşılama

Orgeneral Gürak, Libya'lı mevkidaşını Genelkurmay Başkanlığı önünde düzenlenen resmi bir törenle karşıladı. Törende, iki ülke milli marşları çalındıktan sonra Orgeneral Al-Haddad, Onur Kıtası'nı selamladı.

Baş Başa Görüşme

Törenin ardından, iki genelkurmay başkanı basına kapalı olarak baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Bu önemli görüşmenin, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad (sol 2) ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Orgeneral Al-Haddad'ı, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad (sol 2) ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Orgeneral Al-Haddad'ı, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

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