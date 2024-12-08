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Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO ve Birleşik Krallık ile Suriye'yi Görüştü

Orgeneral Metin Gürak, NATO ve Birleşik Krallık Genelkurmay başkanlarıyla Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 23:36
Genelkurmay Başkanı Gürak, NATO ve Birleşik Krallık ile Suriye'yi Görüştü

Gürak, Suriye Gelişmelerini Değerlendirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Suriye'deki gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Ayrıntılar Paylaşıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 8 Aralık'da yapılan görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verildi. Orgeneral Gürak'ın Suriye'deki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu belirtilirken, bölgedeki gelişmelerin önemi vurgulandı.

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