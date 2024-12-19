Genelkurmay Başkanı Gürak, Senegalli Mevkidaşı Cisse ile Görüştü

Orgeneral Gürak ve Korgeneral Cisse Buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Senegal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mbaye Cisse ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Resmi davetli olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Cisse, Genelkurmay Başkanlığında resmi bir törenle karşılandı.

Törenin Detayları

Törende, iki ülkenin marşları çalındı ve Korgeneral Cisse, Onur Kıtası'nı selamladı. Ardından, Genelkurmay Başkanları basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), Senegal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mbaye Cisse (sol 2) ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetli olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Cisse'yi, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (solda), Senegal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mbaye Cisse (sol 2) ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetli olarak Ankara'da bulunan Korgeneral Cisse'yi, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı.