Genelkurmay Başkanı Gürak'tan MKE Genel Müdürü Keleş'e Ziyaret

Gürak'tan MKE'ye Ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret etti. Ziyaret, savunma sanayisindeki işbirliklerini güçlendirme adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İmalat-ı Harbiye Müzesi İncelemesi

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Gürak ziyareti sırasında MKE Genel Müdürü Keleş ile birlikte İmalat-ı Harbiye Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Bu incelemenin, Türkiye'nin savunma sanayi tarihine yönelik yeni perspektifler kazandırması bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Genel Müdürü İlhami Keleş'i ziyaret etti.