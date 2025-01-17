Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, NATO Yüksek Komutanı Cavoli ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Cavoli ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:11
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, NATO Yüksek Komutanı Cavoli ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli ile kritik bir görüşme yaptı. Görüşme, NATO Askeri Komite Toplantısı kapsamında Belçika'da gerçekleşti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Gürak, Mons'ta Orgeneral Cavoli tarafından askeri törenle karşılandı. İki genelkurmay başkanının bir araya geldiği bu önemli görüşme, NATO'nun askeri işbirliğini daha da güçlendirmeye yönelik katkılar sağlayacak.

Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Gürak, görüşmenin ardından Milli Temsil Heyet Başkanlığını ziyaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri personeline hitap etti. Bu ziyaret, Türk askerinin uluslararası alandaki etkinliğini ve NATO ile olan ilişkilerini pekiştirme amacını taşımaktadır.

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