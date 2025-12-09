DOLAR
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Riyad’a Resmi Ziyarette

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Riyad’a geldi; Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 22:33
Resmi temaslar kapsamında ziyaretler gerçekleştirildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'a geldi.

Bayraktaroğlu, temasları çerçevesinde Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler ile bir araya geldi ve daha sonra Askeri Ataşeliği ziyaret etti.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı; heyetin ziyaret programı çerçevesinde temasların sürdürüleceği bildirildi.

