Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu Riyad’a Resmi Ziyarette

Resmi temaslar kapsamında ziyaretler gerçekleştirildi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'a geldi.

Bayraktaroğlu, temasları çerçevesinde Türkiye’nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler ile bir araya geldi ve daha sonra Askeri Ataşeliği ziyaret etti.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi açıklamalar henüz paylaşılmadı; heyetin ziyaret programı çerçevesinde temasların sürdürüleceği bildirildi.

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU, SUUDİ ARABİSTAN’DA