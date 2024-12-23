Genelkurmay Çatı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Genelkurmay Çatı Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin çatı davadan dosyası ayrılan 39 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gerçekleştirilen duruşmada, sanıklardan bazıları Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkemeden Önemli Açıklama

Mahkeme başkanı, davanın bekletici sebep yapıldığını; Genelkurmay çatı davasının Yargıtay 3. Ceza Dairesince kısmen onandığını ve kısmen bozulduğunu aktararak, bazı suçlara yönelik itirazların incelemesine devam edildiğini ifade etti. Daha sonra cumhuriyet savcısına mütalaasını sunması için söz verdi.

Sanıkların İfadeleri Öne Çıktı

Savcı, Yargıtay kararıyla yönetici olarak kabul edilmeyen bazı sanıkların dosyalarının ayrılmasını talep etti. Sanıklardan Ali Yazıcı, dosyasının ayrılmasını istemediğini belirterek, "Suçluyum beni cezalandırın. Yönetici kalmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ise darbe girişimiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını savundu. Öztürk, "Yurtta sulh konseyi idarecisi" olarak yargılandığını, ancak kendisinin ilk iddialarda geçmediğini belirterek, bir itirafçının yanlış ifadesiyle suçlandığını ileri sürdü.

Duruşma Ertelendi

Diğer sanıkların savunmalarının ardından mahkeme, savcının talebini değerlendirerek 14 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi ve duruşmayı 8 Eylül 2025'e erteledi.

Davanın Geçmişi

Genelkurmay çatı davasında 20 Haziran 2020'de açıklanan kararda, 108 vatandaşın şehit olmasına ilişkin hüküm kurulmamış; firarı durumdaki örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Genelkurmay işgaline katılan bazı sanıkların yargılamalarının ayrıca görülmesi kararlaştırılmıştı.