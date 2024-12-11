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General Kurilla, Suriye'de PKK/YPG ile Görüştü

ABD'li General Michael Erik Kurilla, Suriye'de PKK/YPG ile görüşerek terörle mücadele konusunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 09:34
General Kurilla, Suriye'de PKK/YPG ile Görüştü

General Kurilla, Suriye'deki Terörle Mücadeleye İlişkin Görüşmelerde Bulundu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeye dair ayrıntılar, CENTCOM'un sosyal medya platformu X hesabından paylaşıldı.

Açıklamada, Kurilla'nın Suriye'deki çeşitli üslerde ABD'li komutan ve askerlerle birlikte PKK/YPG temsilcileriyle görüşmeler yaptığı belirtildi. Kurilla, bu görüşmelerde kuvvet koruma tedbirleri, hızla gelişen durum ve DEAŞ terör örgütünün mevcut durumdan faydalanmasını önlemeye yönelik çabalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Suriye'de Çatışmaların Yoğunlaştığı Bir Dönem

Suriye'deki siyasi atmosfer gerginliğini sürdürüyor. 27 Kasım tarihinde, rejim karşıtı silahlı gruplarla Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde bu gruplar arasında üstünlük sağlanmaya çalışıldı.

Özellikle 7 Aralık’ta başkente doğru ilerlemeye başlayan gruplar, halkın da desteğiyle rejimin kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Rejim lideri Esed, başkentten kaçmak zorunda kaldı ve Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardı. Bu operasyonda, Münbiç ilçesinin de terör örgütünden temizlenmesiyle Fırat Nehri'nin batısındaki terör yuvası büyük ölçüde tasfiye edildi.

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