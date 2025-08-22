Genesee'de 52 Kişiyi Taşıyan Otobüs Devrildi: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı

New York'un Genesee bölgesinde 52 kişiyi taşıyan otobüs devrildi; Eyalet Polisi çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu, acil ekiplerin ve tıbbi helikopterlerin sevk edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:04
ABD'nin New York eyaletinin Genesee bölgesinde, 52 kişiyi taşıyan bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralıların olduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Eyalet Polisi, New York kenti istikametinde ilerleyen yolcu otobüsünün Genesee bölgesinde devrildiğini belirtti. Polis, şoför dahil 52 kişinin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan çok sayıda kişi olduğunu ifade etti.

Acil durum ekipleri ve tıbbi helikopterlerin olay yerine sevk edildiği aktarıldı.

Soruşturma ve Müdahale

Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını ve sahada kurtarma ile tıbbi müdahale çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

